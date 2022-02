26° SERIE A | UDINESE-LAZIO 1-1 (5′ Deulofeu, 45′ Felipe Anderson)

PARTITI! E’ iniziato il match tra Udinese e Lazio. Primo pallone giocato dai biancocelesti, oggi in maglia nera!

4° – Prima azione offensiva dell’Udinese. Beto viene chiuso da Basic, ma il croato concede il primo calcio d’angolo della sfida per i bianconeri.

5° – Udinese in vantaggio! Padroni di casa in gol con Deulofeu: lo spagnolo, senza essere marcato, approfitta della sponda di Perez ed insacca alla sinistra di Strakosha. 1-0!

8° – La Lazio si spinge subito in attacco. Marusic, servito da Milinkovic, arriva sul fondo, ma il suo cross rasoterra viene chiuso da un difensore dell’Udinese: calcio d’angolo.

17° – Udinese vicino al raddoppio con Makengo! Iniziativa di Deulofeu che, da sinistra, entra in area in velocità e serve il centrocampista bianconero. La sua conclusione, a porta sguarnita, finisce alta sopra la traversa.

22° – Si affaccia la Lazio in attacco: Cataldi, servito da Zaccagni, prova la conclusione dalla lunga di distanza. Il tiro finisce centrale tra le braccia di Silvestri.

23° – Problemi per Pedro! Lo spagnolo ha riscontrato un fastidio alla caviglia ed è costretto a lasciare il campo.

24° – SOSTITUZIONE LAZIO! Pedro non riesce a continuare e lascia il terreno di gioco, al suo posto entra Jovane Cabral.

27° – Subito pericoloso Cabral! Giocata di Felipe Anderson a servire Milinkovic, il serbo trova Cabral in area di rigore ma, prima di calciare, finisce a terra: per l’arbitro Massimi non c’è nessun fallo, si gioca!

28° – Ammonizione Udinese! Zaccagni, in ripartenza, viene atterrato da Arslan: Massimi gli mostra il cartellino giallo, primo della partita.

29° – OCCASIONE LAZIO! Sventagliata di Hysaj a trovare Milinkovic in area di rigore. Il numero 21 biancoceleste stoppa la palla che finisce tra i piedi di Cabral, ma la sua conclusione termina fuori non di molto.

32° – Ripartenza veloce dell’Udinese con Molina. Il cross rasoterra trova, in area di rigore, Beto, ma l’attaccante bianconero sbaglia lo stop, con la palla che finisce tra le braccia di Strakosha.

33° – Lazio ancora pericolosa! Felipe Anderson dalla destra entra in area di rigore, vede Cabral al centro e tenta di servirlo, ma il difensore dell’Udinese chiude e manda in calcio d’angolo.

39° – Si ferma di nuovo il gioco, questa volta a causa di un calciatore dell’Udinese a terra: Soppy, andato a contrasto con Hysaj, rimane a terra dolorante.

40° – Riprende il match.

44° – Cartellino giallo Udinese! Velocissimo Felipe Anderson sulla fascia destra. Il brasiliano salta Perez, ma il difensore bianconero lo ferma fallosamente: ammonizione.

45° – PAREGGIOOOOO DELLA LAZIOOOOO!!!!! Dagli sviluppi del calcio di punizione, Cataldi trova Zaccagni in area, la sponda del numero 20 biancoceleste trova Felipe Anderson che, di testa, può solo infilare alla spalle di Silvestri! 1-1!

45° – L’arbitro Massimi concede due minuti di recupero.

FINE PRIMO TEMPO! Termina in parità la prima frazione tra Udinese e Lazio. Dopo il vantaggio dopo 5 minuti di Deulofeu, la Lazio ha iniziato a giocare e, a ridosso dei minuti di recupero, trova il meritato pareggio con Felipe Anderson.

INIZIO SECONDO TEMPO! Riprende il match alla Dacia Arena con i padroni di casa che manovrano il primo pallone.

48° – OCCASIONE LAZIO! La caduta di Molina permette a Felipe Anderson di involarsi verso la porta, in area c’è Cabral e viene servito dal brasiliano, ma la conclusione mancina termina larga sul fondo.

52° – Ancora Lazio in attacco: Zaccagni, dalla sinstra, prova il cross in area per Milinkovic. Il serbo non arriva di testa, ma la palla termina non lontana dal secondo palo.

53° – Ripartenza pericolosa dell’Udinese con Becao! Il tiro-cross in area di rigore viene smanacciato da Thomas Strakosha.

54° – Giallo Udinese! Makengo interrompe fallosamente la ripartenza biancoceleste con Felipe Anderson: l’arbitro lo ammonisce.

62° – Doppio cambio Udinese! Entrano Pereyra e Zeegelaar, escono dal campo rispettivamente Arslan e Soppy.

67° – ALTRA OCCASIONE LAZIO! Cataldi serve in profondità Zaccagni, l’esterno ex Verona salta il difensore dell’Udinese e prova la conclusione da dentro l’area di rigore, ma la palla termina sul fondo.

70° – CARTELLINO GIALLO LAZIO! Danilo Cataldi, per proteste, viene ammonito dall’arbitro Massimi.

72° – SECONDA AMMONIZIONE PER LA LAZIO! Mattia Zaccagni interviene fallosamente e interrompe la manovra bianconera: giallo.

73° – Sostituzione Udinese! Esce l’autore del gol Deulofeu, al suo posto entra Success.

78° – CAMBIO LAZIO! Lascia il campo Toma Basic, dentro Andre Anderson.

86° – Occasione Udinese! Tiro da fuori area di Makengo, Strakosha non blocca, ma evita l’arrivo di Beto sulla ribattuta. L’arbitro Massimi ferma tutto: fuorigioco di Beto.

90° – Concessi tre minuti di recupero.

92° – TRAVERSA Udinese! Ripartenza veloce dei bianconeri con Molina, l’esterno prova la conclusione che si stampa sulla traversa con Strakosha battuto.

FINE PARTITA! Termina con un pareggio la sfida tra Udinese e Lazio. 1-1 tutto nel primo tempo: vantaggio dei padroni di casa con Deulofeu dopo 5 minuti, Felipe Anderson a pochi minuti dall’intervallo trova il pari. Nella ripresa nessuna delle due è riuscita a trovare il gol del sorpasso.

