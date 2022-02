CdS | Pedro vuole fare bingo: caccia al 100° gol nei 5 campionati top

È il signore degli slam, ha vinto tutte le Coppe possibili. E un altro slam lo può centrare oggi in un colpo solo. Pedro sogna di fare bingo a Udine centrando la 600ª presenza firmata giocando in tutte le competizioni con squadre dei cinque campionati top europei. È ad un passo anche dal 100° gol nei 5 tornei maggiori. Lo spagnolo infatti è a 599 presenze, collezionate con Barcellona (321), Chelsea (206), Roma (40) e Lazio (32). Ha giocato anche 17 volte nel Barcellona B, all’epoca però si esibiva in terza divisione. I 99 gol sono suddivisi così: 58 nella Liga, 29 in Premier League, 12 in Serie A. L’Udinese arriva nel giorno giusto perché è la squadra contro cui ha segnato di più in Italia (3 gol). Pedro proverà ad alleggerire il peso del forfait di Immobile, insieme a Zaccagni. Proprio l’Udinese è una delle tre squadre che l’ex Verona ha affrontato almeno 5 volte in A senza segnare o servire assist. Corriere dello Sport.

