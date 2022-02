CONFERENZA SARRI – “Una delle partite che mi ha soddisfatto di più, c’erano i presupposti per andare male”

Dopo la gara pareggiata alla Dacia Arena contro l’Udinese l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Una delle partite che mi ha più soddisfatto nel corso della stagione, c’erano tutte le componenti affinché le cose andassero male, assenze, l’infortunio di Pedro, stanchezza, invece la squadra ha reagito e a metà ripresa penso potevamo essere avanti nel punteggio. Ho visto un grande spirito da parte della squadra. E’ il calcio moderno, non ci si allena più e si gioca continuamente, tutte le squadre hanno tanti infortunati… ma la strada seguita è questa. Il calcio ormai è anche un grande business. Ho visto un passo avanti perché ci siamo presentati stanchi ma non senza energie mentali e nervose, abbiamo dato quello che avevamo, la squadra era vogliosa, viva, con grandi motivazioni, nelle precedenti partite avessimo avuto l’atteggiamento di stasera avremmo più punti. L’obiettivo è crescere, lo stiamo facendo, durante il percorso vedremo che piazzamenti saranno raggiungibili, questa sera lo vedo come uno step di crescita. Pedro? Ha dolore, sembra un problema tendineo e non muscolare. Vedremo l’esito degli esami”.

