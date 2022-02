MOVIOLA | L’arbitro Massimi decide bene sui possibili rigori, ma non espelle inspiegabilmente Becao

Finisce 1-1 tra Udinese e Lazio, una trasferta che non regala la gioia del -2 dalla Juventus e dal quarto posto, ma giocata in emergenza senza Immobile, Luis Alberto e Pedro, uscito nel primo tempo per un infortunio alla caviglia. A dirigere il match c’è stato l’arbitro Massimi, il quale nel secondo tempo è calato nella prestazione ed in alcune scelte decisamente sbagliate. Ad esempio la mancata espulsione di Becao negli ultimi minuti finali appare molto grave.

Udinese-Lazio, gli episodi arbitrali

Al 27′ la Lazio lamenta un calcio di rigore su Jovane Cabral, servito in area da Milinkovic-Savic: il capoverdiano viene fermato bene da Becao che effettivamente prende il pallone, con l’arbitro Massimi che infatti fa ampi cenni che non c’è alcun fallo e lascia correre.

Giusta l’ammonizione di Arslan poco dopo per un fallo di Zaccagni che lo supera e sarebbe andato via sulla fascia: il difensore dell’Udinese rischia poi perché protesta un po’ troppo platealmente nei confronti dell’arbitro che però gestisce con calma la situazione e lo grazia.

Inevitabile anche il giallo per Perez che abbatte Felipe Anderson dopo essere stato superato brillantemente dal brasiliano sulla fascia destra, a ridosso dell’area bianconera. Stessa corretta decisione per Makengo al 53′, con il brasiliano ancora vittima di un fallo pesante su di lui dopo un dribbling, stavolta in ripartenza.

Dubbi, invece, sull’ammonizione di Becao al 69′ per una spallata su Zaccagni: il fallo c’è, però il giallo è troppo severo. Stessa cosa vale per la sanzione subita dall’ex Hellas Verona per un intervento a centrocampo nel quale prende palla, commette fallo, ma non tanto grave da subire tale decisione.

Al 79′ richiesto un calcio di rigore dall’Udinese per un contatto in area: il piede di Milinkovic è ben saldo sul terreno ed è Pereyra che cerca il contatto per procurarsi un penalty che giustamente non viene concesso direttamente dall’arbitro Massimi.

Al 92′ manca il fallo di Becao su Zaccagni che sarebbe stato da ammonizione e quindi espulsione. Sul proseguo dell’azione Molina prende la traversa, in caso di gol sarebbe stata una beffa.

