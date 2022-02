PAGELLE – Zaccagni confezione e Felipe pareggia. Milinkovic non molla, Basic non va

Strakosha 6,5 – Prende gol in avvio di partita, non può fare nulla sul fendente di Deulofeu. Rispetto al solito è puntuale e preciso nei rinvii, rivedibili un paio di uscite. Efficace su Makengo, bello il volo su Molina nel finale.

Marusic 6,5 – Finalmente si concede qualche sortita offensiva che offre delle varianti ai compagni. Dietro soffre poco con Molina che non lo impensierisce mai.



Luiz Felipe 6 – Non commette errori grossolani ma non trasmette mai serenità al reparto. Beto è un cliente scomodo che lo porta fuori posizione, fortunatamente senza mai provocare problemi.

Patric 6,5 – Ennesima buona prestazione dello spagnolo, palla al piede è una garanzia così come non sbaglia un intervento.

Hysaj 5,5 – Pronti via e un colpo di testa sbilenco che porta all’angolo del vantaggio bianconero a cui ci aggiunge una linea non tenuta che tiene in gioco Deulofeu. I primi venti minuti sono da incubo, reagisce col passare dei minuti.

Milinkovic 6,5 – Parte lentamente ma poi si prende la squadra sulle spalle. Manda Cabral vicino al pareggio alla mezzora, prova ad inventare alla sua solita maniera ma stavolta non è fortunato.

Cataldi 6 – Parte malino tenendo in gioco Perez nell’azione che porta al vantaggio bianconero, col passare dei minuti prende le redini del centrocampo facendo girare il pallone con velocità.

Basic 5 – Un lontano parente del giocatore apprezzato nel girone di andata. Lento fisicamente, macchinoso palla al piede e sistematicamente fuori posizione.

Dal 78′ Andre Anderson SV

Pedro 6 – Esce con lo scarpino in mano e la caviglia sinistra dolorante, speriamo non sia nulla di grave.

Dal 24′ Cabral 6 – Appena entrato sfiora il pareggio svirgolando da ottima posizione. Si muove su tutto il fronte offensivo e gestisce bene tanti palloni. Poco cattivo al momento decisivo.

Felipe Anderson 7 – Torna al gol in campionato con un colpo di testa, non proprio la sua specialità. Parte centrale, con l’uscita di Pedro si sposta a destra e per mezzora è devastante. Conferma la crescita mostrata col Porto.

Zaccagni 6,5 – Conferma il suo momento positivo aggiungendo alla propria faretra degli assist il colpo di testa. Per un’ora non viene mai preso dai giocatori dell’Udinese, poi finisce la benzina e scompare dalla partita.

All. Sarri 6,5 – Era una occasione davvero ghiotta visti gli stop di tutte le concorrenti, arriva un pareggio che viste le mille difficoltà si può anche accettare. Da valutare Pedro, da sperare che tornino Acerbi e Immobile il prima possibile. Ora testa al ritorno col Porto.

