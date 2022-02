Tanti auguri a Sinisa Mihajlovic: l’ex Lazio compie 53 anni

Quest’oggi non è solo il compleanno di King Ciro. Spegne le candeline anche un ex Lazio: si tratta dell’attuale allenatore del Bologna, che compie oggi 53 anni. 6 stagioni in biancoceleste e tanti momenti da incorniciare qui a Roma per lui: la vittoria dello scudetto nel 2000, le due Supercoppe Italiane, le due Coppe Italia e la coppia Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea nel suo palmares ne sono un chiaro esempio. “Sono tifoso della Lazio, non posso esultare. Voglio bene al Bologna e sono felice di come l’abbiamo vinta, ma quando i biancocelesti subiscono gol c’è qualcosa dentro che non mi fa esultare” ha dichiarato nel post partita di Bologna-Lazio vinta dalla sua squadra per 3-0. Parole d’amore che certificano il suo legame con l’ambiente biancoceleste. Buon compleanno Sinisa!

