Udinese-Lazio, Deulofeu: “Sono un pò arrabbiato ma contento del risultato. Volevo fare doppietta”

Dopo il goal decisivo per sbloccare la gara contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’attaccante dell’Udinese Deulofeu dichiarando: ” Non arrabbiato ma tutti sanno che voglio giocare tutto il match, è una partita che mi piaceva e volevo vincerla. Sono un pò arrabbiato per il cambio ma sono contento del risultato. Chiaro che avrei voluto fare doppietta“.

