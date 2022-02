Udinese – Lazio: i precedenti

Lazio e Udinese sono due realtà ormai consolidate del calcio nostrano, che seppur negli ultimi anni lottino per obiettivi differenti, resta comunque una sfida con una certa tradizione, visti i giocatori che hanno indossato entrambe le maglie. I biancocelesti ci hanno infatti abituati alla permanenza nella parte alta della classifica mentre i friulani dopo l’incredibile terzo posto della stagione 2011/2012 hanno iniziato una parabola discendente che non vede la squadra del Friuli arrivare oltre il decimo posto da anni, dato che riflette la situazione attuale visti i soli tre punti di distacco dalla zona retrocessione dei bianconeri. In termini di numeri è la Lazio a vincere il testa a testa, con ben 46 vittorie su 96 scontri totali, i friulani invece hanno vinto 27 volte, ed è sempre dei biancocelesti il maggior numero di reti segnate: 151 contro le 117 degli avversari.

Ad avere la meglio nelle sfide recenti è la Lazio, con 10 vittorie nelle ultime 14 occasioni, di cui l’ultima è stata un mese fa: all’Olimpico è andati in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia, i biancocelesti hanno infatti passato il turno con un gol di Immobile nei tempi supplementari, al 106’. Se parliamo invece di campionato, le squadre si sono lasciate con un pirotecnico 4 a 4 sempre a Roma in una partita piena di episodi dove spiccano anche tre espulsioni, due per gli ospiti e uno per la Lazio, Patric per somma di ammonizioni. I match giocati in territorio friulano non hanno esito diverso, visto che dopo le tre vittorie dei bianconeri tra 2011 e 2013, l’Udinese ha guadagnato solo due punti dalle successive 8 gare disputate, ma in questa stagione la Dacia Arena sembra essere il punto di forza della squadra, che ha perso infatti solo una delle sette gare disputate qui in questo campionato.

