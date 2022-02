Udinese-Lazio, la società biancoceleste ricorda il 3-0 del 2016: Immobile e Keita in gol – VIDEO

Tra poche ore andrà in scena la sfida di campionato tra Udinese e Lazio. Entrambe le squadre sono alla ricerca di riscatto, e di 3 punti che possono risultare importantissimi sopratutto fronte biancoceleste. In occasione della sfida odierna, la Società biancoceleste ha voluto ricordare il 3-0 sfilato in trasferta contro i friulani nel 2016. In gol quel giorno Immobile, con una doppietta, e Keita Balde.

Questo il ricordo della Lazio:

