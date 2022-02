Udinese-Lazio, Luiz Felipe all’intervallo: “Siamo entrati molli ma siamo rimasti in partita”

E’ terminato 1-1 il primo tempo tra Udinese e Lazio, con i biancocelesti che hanno risposto con Felipe Anderson al vantaggio bianconero di Deulofeu. All’intervallo ha parlato Luiz Felipe ai microfoni di Dazn: “Sapevamo che oggi non era facile, l’Udinese è una squadra fisica. I primi quindici minuti siamo entrati molli, ma siamo rimasti in partita e abbiamo pareggiato. Dobbiamo sistemare qualcosa, e tornare aggressivi nel secondo tempo per provare a vincere: oggi per noi è importante“.

