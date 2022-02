Udinese-Lazio, Sarri nel post partita : “Abbiamo fatto una buonissima partita, ho visto una squadra vogliosa”

Nel post partita di Udinese-Lazio, finito 1-1 Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN :”Visto tutte le condizioni con cui siamo arrivati abbiamo fatto una buonissima partita, avevamo assenze importanti, abbiamo giocato 72 ore fa, non era una situazione semplice. Siamo anche andati sotto dopo tre minuti. Invece abbiamo giocato e reagito, poi penso che meritavamo di vincere, all’ultimo quarto d’ora abbiamo pagato la situazione. Se noi avessimo avuto un po’ più di tempo a disposizione per lavorare sui piccoli particolari, come il goal che abbiamo preso che è uno di questi. Dobbiamo lavorare su queste piccole cose ma la squadra ne esce molto bene, quando c’è da accelerare lo fa, palleggia quando c’è da palleggiare, ai ragazzi stasera non posso dire niente. Ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva fare. Champions? Se la squadra fa un certo percorso penso di sì, se non avessimo avuto gli impegni dell’Europa League ci stavamo già lottando perché la nostra media punti è da zona Champions. Dobbiamo pensare a noi, avevamo mostrato questa incapacità di giocare il terzo giorno dopo l’Europa League e quello di oggi è un altro segnale di miglioramento perché oggi abbiamo fatto la partita, aldilà del risultato e del calo finale che era preventivabile, perché abbiamo tante assenze e non possiamo ruotare neanche tanti giocatori, speriamo di recuperarne molti durante la settimana. Immobile? Spero che sia disponibile per il Porto e per Napoli. Cabral? Anche se è arrivato dopo un infortunio e non ha la stessa condizione fisica della squadra, stasera ha fatto abbastanza bene, è un ragazzo che non è in grande condizione fisica. Se mi diverto come al Napoli? Questa è una squadra diversa, stiamo cercando di trovare il miglior modo per far esprimerci tenendo conto delle caratteristiche dei giocatori ma anche immettendovi delle idee proprie“.

Nel post partita di Udinese-Lazio, finito 1-1, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Siamo arrivati senza 5/6 giocati importanti, abbiamo perso Pedro durante il corso del match ma, la squadra ha saputo reagire bene. Io sono molto soddisfatto di questa partita perché la ritengo un passo in avanti a livello di mentalità e anche a livello di coesione del gruppo, e questo è un passo in avanti importante. Gruppo tutto partecipe, partecipazione alla panchina era feroce, quindi è una prestazione che anche se abbiamo fatto un punto solamente è una prestazione che anche se abbiamo fatto un punto mi soddisfa e da grande speranza. Grande speranza che questa squadra avrà un futuro, non so se sarà un futuro prossimo o un po’ più di medio periodo ma, a questo punto posso cominciarti a dirti che questa squadra avrà un futuro. Per quanto riguarda Pedro non lo so, giocando a questi ritmi gli infortuni sono all’ordine del giorno. Noi in questo momento ne abbiamo anche troppi, vediamo la situazione domani. Penso che l’entità dell’infortunio di Pedro in questo momento sia non valutabile fino all’esame strumentale di domani mattina non si può dire assolutamente niente. La squadra è rimasta squadra nonostante le assenze, vuol dire che ci comincia ad essere una forte assimilazione su quello che vogliamo fare”.

