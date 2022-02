Buone notizie per Leao: non dovrà pagare i 20 milioni allo Sporting

Arrivano buone notizie per Rafael Leao, che grazie alla decisione del TAS di Losanna, non dovrà versare i venti milioni di euro nelle casse del suo ex club, ovvero lo Sporting Lisbona. Dopo l’esperienza in Portogallo, nel 2018 il calciatore è arrivato a parametro zero al Lille, club sul quale il TAS ha scaricato le responsabilità: l’esterno rossonero era stato condannato al pagamento, ma la decisione del TAS di Losanna, anticipata da ‘Record‘, ha ribaltato la situazione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: