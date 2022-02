CdS | Lazio, riecco il vero Felipe. Che bella sorpresa Cabral

Una Lazio alle prese che tantissime assenze per infortuni, squalifiche e motivi di salute, strappa un pari in casa dell’Udinese. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dentro il pareggio ci sono due motivi per sorridere: si è rivisto il vero Felipe Anderson ed il neo acquisto Cabral ha fatto una buona prova. Il brasiliano, riproposto da esterno, suo ruolo naturale, si è sentito libero da vincoli ed ha ritrovato il gol (di testa); il capoverdiano ha avuto un buon impatto al suo esordio in Serie A nelle vesti di vice-Immobile. La notte di Udine ha portato conferme e nuove notizie: Felipe ha ritrovato la rete che mancava dalla gara di ottobre contro l’Inter, mentre Jovane è entrato a freddo e si è fatto subito trovare pronto.

