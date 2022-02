Lazio-Porto, Canigiani: “Ci stiamo avvicinando a quota ventimila spettatori. Per il Napoli e derby…”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky:

“Dal week end è possibile ampliare la capienza dello stadio al 75%, nelle ultime ore stiamo cercando di adeguarci a questa nuova disposizione. Per ciò che riguarda la vendita di Lazio-Porto, è possibile acquistare il tagliando attraverso gli usuali sistemi online o recandosi presso le ricevitorie Vivaticket.

La Curva Sud, al momento, rimarrà chiusa. Vedremo in queste ore come procederà la vendita anche tenendo in considerazione l’ampliamento al 75% della parte Nord. Se il dato dei tagliandi staccati dovesse crescere in maniera importante si potrebbe valutare un’ipotesi differente, ma per adesso ci concentriamo sul riempimento dei posti disponibili.

Lazio-Napoli? Nella giornata di oggi potrebbero già conoscersi i prezzi per la partita di domenica. Abbiamo atteso qualche giorno in più per smaltire la richiesta di Lazio-Porto ed ora si potrà partire con Lazio-Napoli.

Per quanto riguarda il derby stiamo attendendo di vedere come procedono le vendite in vista di giovedì anche per evitare di accavallare troppi eventi consecutive che potrebbero creare qualche accavallamento. Siamo pronti per la vendita, mancano ancora molti giorni alla sfida quindi i tifosi avranno tempo per acquistare il biglietto.

Per Lazio-Porto ci stiamo avvicinando a quota ventimila spettatori. Speriamo che da oggi si riparta dopo il rallentamento del week end anche tenendo conto dell’ampliamento della capienza”.

sslazio.it

