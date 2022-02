Serie A, due partite in programma questa sera

La ventiseiesima giornata di Serie A sta per terminare. Un turno di campionato inaspettato in cui praticamente tutti i team di vertice hanno rallentato e perso punti. L’Inter annientata dal Sassuolo, il Milan fermato dalla Salernitana, l’Atalanta cade a Firenze e Lazio e Roma pareggiano con Udinese e Verona. Questa sera toccherà al Napoli che, in trasferta con il Cagliari, avrà l’occasione di acciuffare il Milan in vetta alla classifica. Chiude la giornata il posticipo tra Bologna e Spezia al Dall’Ara.

IL PROGRAMMA

Cagliari – Napoli, ore 19 Bologna – Spezia, ore 21

