FORMELLO – Immobile da domani in gruppo. Acerbi a disposizione, ma la sua partenza per Porto è in forse

La Lazio continua gli allenamenti in vista della prossima partita: la sfida di Europa League con il Porto, in programma giovedì alle 18:45. I biancocelesti si sono ritrovati oggi presso il Centro Sportivo di Formello per il consueto allenamento pomeridiano.

I biancocelesti hanno svolto dapprima un torello, per poi proseguire con del lavoro di mobilità articolare. In aggiunta il lavoro tecnico per chi non era titolare ad Udine. I titolari, invece, hanno svolto dei circuiti tecnici con scarico. Infine, partitella a campo ridotto.

Per Immobile, gli allenamenti in gruppo ricominceranno domani.

Tutti presenti alla seduta, tranne Lazzari, Immobile, Strakosha e Pedro.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: