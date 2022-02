La Repubblica | Pedro e Zac out, Immobile part-time: col Porto c’è Cabral

Tra squalifiche e infortuni, Immobile è l’unico che può recuperare: Zaccagni è squalificato per la gara contro il Porto, Pedro invece si è infortunato a Udine. Ciro è quasi certo di giocare, ma non si allena da una settimana e scenderà in campo in condizioni precarie. Sarà affiancato da Felipe Anderson e Cabral. Il brasiliano si è finalmente sbloccato dopo la gara di andata contro l’Inter, datata 16 ottobre: con l’Udinese si è caricato la squadra sulle spalle e dovrà fare la stessa cosa giovedì. Cabral con l’Udinese ha lanciato segnali incoraggianti, è in ritardo di condizione ma ha dimostrato di poter essere una buona risorsa per la Lazio. A gara in corso potrebbe spostarsi al centro perché è difficile che Immobile possa reggere 90 minuti, a quel punto come esterno potrebbe esserci uno tra Moro e Romero, anche se non è escluso l’avanzamento di Luis Alberto. Torna anche Acerbi, che dovrebbe giocare domenica con il Napoli.

Lo riporta La Repubblica.

