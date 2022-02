CdS | Chinaglia, Crespo e le rimonte da Lazio

Difficile ma non impossibile: Lazio-Porto in programma domani all’Olimpico vedrà i biancocelesti pronti a rimontare dopo il 2-1 in terra portoghese. Come riporta il Corriere dello Sport, è la storia laziale che ha già 4 precedenti: la prima volta nei 32esimi della Coppa Uefa 1975/76 giocati contro il Cornomorec (dopo il ko per 1-0 in Ucraina, finí 3-0 al ritorno con tripletta di Chinaglia); altro tris nel secondo round di un doppio confronto della stessa competizione lo siglò Giordano che insieme alla doppietta di Garlaschelli sancì il 5-0 con cui la Lazio annichilì il Boavista dopo aver perso in terra lusitana 1-0 nei 32esimi 1977/78. Poi toccò a Crespo contro il Copenaghen e ad Immobile con la sua tripletta, insieme alle marcature di Bastos e Felipe Anderson, nei sedicesimi di Europa League 2017/2018 contro la Steaua Bucarest, terminata 1-0 in Romania e 5-1 a Roma.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: