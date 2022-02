CONFERENZA LUIS ALBERTO – “Con Sarri sono cresciuto come giocatore, mi manca il gol. Dichiarazioni in Spagna? Basta, sono felice alla Lazio”

Come ti senti in questo momento?

“Sono cresciuto tanto dal punto di vista fisico e difensivo, ora ho ritrovato anche la qualità che ho sempre avuto ma voglio fare ancora di più. Rispetto agli anni scorsi mi manca qualche gol che sono sicuro arriverà continuando a lavorare al meglio”

Come è l’umore nello spogliatoio?

“I risultati aiutano a creare l’armonia giusta, tutti andiamo nella stessa direzione. Abbiamo la testa sul Porto e dopo penseremo al Napoli”

Che partita ti aspetti?

“Sarà una gara dura perchè loro pressano molto ma noi possiamo fare la nostra partita uscendo palla al piede per poi cercare gli spazi per Ciro che per noi è determinante”

Ti vedi anche in altri ruoli?

“Bisognerebbe chiederlo al Mister (ride, ndr).

Sarri: “Ci ho pensato ma non abbiamo gli esterni adatti per supportarlo, le nostre ali voglio tutti la palla sul piede anzichè attaccare la profondità”

Ci spieghi le tue dichiarazioni fatte in Spagna?

“Io qua sto bene, ho un contratto lungo e sono felice. Se poi dovesse capitare la prenderò in considerazione ma ora sono contento alla Lazio”

Manchi al gol in Europa da settembre 2018, ti manca?

“Giocavo da seconda punta all’epoca mentre nel 2020 non ho mai giocato. Mi manca ma non è un problema a cui penso tutti i giorni”

La Lazio può lottare fino in fondo?

“Certo senno è inutile giocarla, questa è una competizione bellissima che vincerla significa entrare in Champions. Siamo una squadra forte e vogliamo e possiamo vincere partendo da domani”

Con i nuovi arrivati è diventato più facile giocare?

“Mattia è uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, abbiamo trovato subito la giusta connessione. Su Pedro ci sta poco da dire, è fortissimo”

Qual è la partita più difficile da affrontare in futuro?

“Per me è il Porto, penso solo alla gara di domani”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: