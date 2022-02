CONFERENZA SARRI – “Il Porto è forte ma nella gara di andata abbiamo dimostrato che possiamo passare il turno. Tifosi? Ci trascinano sempre”

Quanta distanza ci sta fra il campionato italiano e portoghese?

“Questo non lo so, il Porto è una squadra forte e competitiva anche in Italia. Stanno facendo risultati straordinari, poteva essere una partita impossibile prima della gara di andata e ora invece abbiamo dimostrato che è possibile andare avanti quindi non è proibitiva.”

Fa riflessioni in vista della partita col Napoli?

“Pensiamo al Porto poi venerdì mattina tireremo le somme. Non mi piace fare calcoli”

Come sta Acerbi?

“E’ un giocatore che è stato fermo 45 giorni, è guarito da un punto di vista medico ma non è al massimo dell’efficienza prestazionale, sta seguendo un programma personalizzato. Al momento non è un giocatore che può iniziare dal primo minuto”

Come si gioca la partita di domani?

“Sono gare in cui occorre avere grande lucidità mentale, serve attenzione alla fase difensiva perchè è inutile andare all’assalto senza lucidità. Voglio la massima attenzione in campo, poi abbiamo le qualità per colpire”

Come sta Immobile?

“Ha avuto un stop di qualche giorno, oggi vedremo come sta e poi decideremo”

Come sta Pedro?

“L’infortunio sembra meno grave di quanto temessimo, al momento non sappiamo i tempi di recupero anche perchè con il nuovo regolamento antidoping sono vietati alcuni medicinali”

Che peso dà ai prossimi quattro giorni?

“Sono due partite importanti in cui possono capitare una miriade di fattori fortunati e sfortunati”

La Lazio che sentimenti le ha dato dopo il Porto?

“Abbiamo tutti gli stessi obiettivi e questo mi piace, a Udine abbiamo reagito nonostante le difficoltà e quindi sono uscito fiducioso perchè ho visto reazioni importanti”

Che sensazioni danno Radu e Cataldi?

“Stefan sta facendo bene giocando sia da centrale che da terzino. Danilo invece ha fatto tre mesi alla grande e poi ha avuto un calo ma ora si è ripreso”

Come procede l’inserimento di Cabral?

“E’ difficile perchè non riusciamo ad allenarci con regolarità viste le tante partite, il ragazzo mi sembra attento e quindi speriamo si possa inserire nel minor tempo possibile”

Come valuta Raul Moro e Romero?

“Fra i due ci sono due anni di differenza che sono abissali per loro. Luka sta crescendo all’ombra e lo sta facendo bene, è determinato e apprende con estrema velocità ma ora deve avere pazienza e studiare”

Quanto peserà la squalifica di Zaccagni?

“Zaccagni è un’assenza pesante, stava bene e quindi ci mancherà”

Cosa può dare Luis Alberto?

“Ci deve dare qualità, fa entrambe le fasi con generosità ma deve mantenere alto il livello della sua qualità perchè può dare una grande mano”

Quanto potranno aiutare i tifosi presenti domani?

“Il pubblico ci ha sempre aiutato anche quando non erano molti, si fanno sentire e ci trascinano per cui se sono tanti ci daranno ancora più sostegno“

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: