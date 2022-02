Coppa Italia, dalla prossima stagione addio alla regola del gol in trasferta

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Consiglio di Lega ha deciso che dalla prossima stagione anche la Coppa Italia si adeguerà alle Coppe Europee e quindi non varrà più la regola del gol in trasferta: a parità di reti segnate, quelle fuori casa non varranno più il doppio. Dunque Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, le semifinali di Coppa Italia di questa stagione, saranno le ultime due partite con questa regola.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: