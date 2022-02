FORMELLO – Immobile si riprende la Lazio, lavoro in gruppo per Acerbi. Dubbio sulla corsia mancina

La rifinitura prima del Porto comincia con due buone notizie per Maurizio Sarri: sono regolarmente in campo con i compagni Ciro Immobile e Francesco Acerbi. La punta è tornata a disposizione e guiderà l’assalto nella gara di domani mentre il difensore partirà dalla panchina come ha spiegato il tecnico in conferenza. Con il reucpero del Capitano biancoceleste, l’attacco non riserverà sorprese con Felipe Anderson e Cabral a supportare Immobile. Il brasiliano vuole dare continuità alla ottima prestazione di Udine mentre il capoverdiano finalmente esordirà allo Stadio Olimpico. In mezzo al campo l’inossidabile Milinkovic è chiamato agli straordinari e si muoverà insieme a Lucas Leiva e Luis Alberto che hanno ricaricato le batterie scontando la squalifica in campionato. Per quanto riguarda la retroguardia è rimasto solo un dubbio da sciogliere su chi si muoverà sulla corsia mancina tra Radu e Hysaj. Il rumeno sembra essere in vantaggio anche per sfruttare l’uscita palla al piede dalla difesa in fase di impostazione. Sulla fascia destra ci sarà Marusic mentre al centro sarà confermata la coppia Luiz Felipe-Patric. Nessun problema per Strakosha che ieri non si è allenato sul terreno di gioco, il portiere albanese sarà regolarmente a protezione della porta biancoceleste.

