Lazio-Porto, Acerbi non ce la fa: a rischio anche per il Napoli

Acerbi non dovrebbe essere in campo, nè per la gara con il Porto, nè per la sfida di domenica contro il Napoli. È tornato a lavorare con i compagni, filtrava ottimismo ma, come appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, il Leone a poco più di 24 ore dalla partita di Europa League contro i portoghesi dell’ex Conceiçao non dovrebbe farcela. Dopo lo stop dovuto alla lesione riportata alla coscia sinistra, il difensore laziale resta a forte rischio anche per il match di campionato contro i partenopei, in programma all’Olimpico.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: