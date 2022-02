PAIDEIA | Lazzari in clinica per una visita di controllo – FOTO

Si è fermato nella gara contro il Bologna e conta di rientrare prima della sosta di fine marzo: Manuel Lazzari questa mattina si è recato in Paideia per svolgere una visita di controllo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nei giorni scorsi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra, ora non resta che attendere gli sviluppi del recupero.

