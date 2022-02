Agostinelli: “La Lazio può passare il turno in Europa, e con il Napoli…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andrea Agostinelli ha commentato la gara di Europa League in programma questa sera tra Lazio e Porto, per poi proiettarsi sulla prossima sfida di campionato con il Napoli.

Queste le sue parole:

“Europa? La Lazio può passare il turno ma se non lo passa deve recriminare l’andata dove doveva e poteva fare di più. Stasera non sarà lo stesso Porto e se passerà, sarà per una grande partita. “Deve fare una partita intelligente la Lazio. Non deve buttarsi all’arrembaggio, ho timore di questo Porto”

