CdS | Ciro versione Qatar. Che sfida con Pepe

Immobile torna per il possibile duello in chiave Mondiale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro ha risposto bene in allenamento: può giocare dall’inizio e trovare il portoghese. Sarri deciderà in mattinata le modalità del suo impiego, dall’inizio o in corsa. L’attaccante biancoceleste, che si era fermato mercoledì scorso dopo un attacco febbrile, ieri è riapparso sul campo di Formello. Dal punto di vista muscolare sta bene, giocherà marcato da Pepe. Questo potrebbe essere un prologo del possibile duello in chiave mondiale, se CR7 e l’Italia si troveranno di fronte a Oporto il 29 marzo nella finale dei playoff.

Ricordiamo che Ciro ha segnato con la Lazio 29 gol in 29 presenze tra Europa League e Champions, ed è solo a una rete per agganciare il record di Simone Inzaghi.

