CorSera | Iniziata la guerra tra Ucraina e Russia: invase diverse città

Nella notte il presidente Putin ha ordinato l’attacco: le truppe russe stanno entrando anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Sono state registrate delle esplosioni a Kiev e in altre città dell’Ovest del Paese.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è iniziata. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato «un’operazione militare speciale» in Ucraina, diventata con i minuti un attacco totale. È stato lo stesso presidente russo ad annunciarla in un discorso in tv, dopo lunghe ore in cui gli ultimi tentativi diplomatici per evitare il conflitto erano falliti, e mentre era in corso il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Putin ha detto che il suo obiettivo è «demilitarizzare ma non occupare» l’Ucraina , aggiungendo che intende «denazificare» il Paese vicino. Ha anche lanciato un monito al mondo: «Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia».

Il presidente americano Joe Biden ha definito l’attacco «non provocato e ingiustificato. Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza. Dovrà renderne conto al mondo“. Anche i leader europei, e il presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi, hanno condannato l’attacco e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca.

