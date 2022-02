Guerra in Ucraina, De Zerbi e il suo staff non possono rientrare in Italia

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, in questo momento è bloccato in Ucraina con il suo staff senza possibilità di poter fare rientro in Italia. Lo fa sapere tramite il proprio profilo Twitter Michele Criscitiello. Lo staff è formato da 8 preparatori tutti italiani. L’Ucraina sta vivendo dei momenti bui a causa dell’invasione russa.

Inoltre la sua squadra non si sta allenando e lo stop arrivato al campionato ucraino questa mattina lascia ancora più dubbi e incertezze in merito agli sviluppi di una situazione entrata questa mattina nel pieno della propria evoluzione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: