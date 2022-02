La Repubblica | Luis Alberto cerca la magia: “Crediamo nella rimonta”

Immobile torna a guidare la Lazio, che stasera all’Olimpico proverà a ribaltare il pronostico nel playoff di Europa League contro il Porto.

Come riportato da La Repubblica, per passare la Lazio deve vincere con due gol di scarto (quelli in trasferta non valgono più doppio, con un successo di misura si va ai supplementari e nel caso ai rigori). Serve la versione migliore di Luis Alberto: «Sono cresciuto molto a livello fisico e nel contributo alla fase difensiva. Però mi manca il gol, devo segnare di più. Mi piacerebbe un giorno tornare a casa, si sa, ma qui sono felice e ho un contratto fino al 2025». Stasera non ci sarà il suo connazionale Pedro, alle prese con una tendinite che preoccupa Sarri. Assente anche Zaccagni, perciò a sinistra farà il suo debutto all’Olimpico Cabral. Intanto, Acerbi lavora per migliorare la condizione atletica, oggi (al massimo) andrà in panchina.

