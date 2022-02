Lazio-Napoli, la Serie A accende la sfida tra Immobile e Osimhen

Questa sera andrà in scena una partita molto importante per la Lazio: la sfida all’Olimpico contro il Porto per l’accesso agli ottavi di Europa League. Ma la Lega Serie A pensa già a domenica, quando i biancocelesti affronteranno il Napoli. Tramite i propri canali social, infatti, ha acceso la sfida tra i due attaccanti più rappresentativi delle due squadre. Si tratta di Immobile e Osimhen: “Verso Lazio-Napoli e verso una grande sfida tra attaccanti”.

