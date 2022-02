Lazio – Porto, Tare nel pre partita: “Dall’ultimo mese si sono visti i miglioramenti. Stasera è importante vincere”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio – Porto, ha rilasciato la seguente dichiarazione ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo fare meno errori possibili. All’andata abbiamo fatto bene per buona parte della partita, ma poi una squadra come il Porto ha tante qualità e vince. Stasera per noi, giocando in casa, con il nostro pubblico, è importante vincere. Dall’ultimo mese a questa parte si vede che la squadra percepisce bene quello che Sarri gli dice, seguono le sue idee e si vede il miglioramento. Speriamo adesso di finire bene il campionato”.

“Se stasera vinceremo, non sarà facile portare avanti Europa League e campionato, ma è un obiettivo che porta sempre alla Champions quindi dobbiamo crederci. Il percorso è difficile, ma la squadra c’è e la fiducia anche”.

Lo stesso Tare è intervenuto anche ai microfoni di Sky: “Quella di Sarri è una provocazione positiva. Lo sa bene che tramite questa competizione possiamo arrivare in Champions. Arrivare fino in fondo è difficile ma non impossibile. Vedendo Sarri ieri in campo con la squadra è il discorso che ha fatto, ti fa capire che è la persona che ci tiene più di tutti a vincere questa partita”.

Su Pedro ha detto: “Ho avuto un miglioramento inaspettato. Stamattina ha fatto un provino sul campo ed è andato molto bene. Voleva esserci per dare una mano alla squadra”.

Sul centrocampo dice: “Leiva e Luis Alberto hanno riposato a Udine e sono più freschi. Milinkovic ha giocato più di tutti. È un trascinatore sapendo in che atmosfera si gioca stasera e il valore dell’avversario può dare solo motivazioni positive. Ci sono pro e contro nell’andare avanti. Per noi è importante andare più avanti possibile cercare di raggiungere questo traguardo. Mi auguro che la squadra italiana possa arrivare anche per quanto riguarda la classifica Uefa”.

Alla domanda su Sarri risponde così: “Parlavo ieri con lui è da più di un mese e mezzo che hai convinto della squadra e la squadra convinto di lui e delle sue idee. Qualsiasi cosa dice la squadra la percepisce nella maniera giusta. Il tempo che c’è voluto è stato utile però adesso siamo in una fase cruciale della stagione dove ogni errore si paga. Dobbiamo portare il trend positivo dell’ultimo mese e mezzo fino in fondo”.

