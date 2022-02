MOVIOLA | Lazio-Porto, l’arbitro Aytekin concede un rigore dopo il VAR su contatto Milinkovic-Taremi

Un po’ troppo severa l’ammonizione per Radu dopo soli 4 minuti: il Porto era in ripartenza, ma l’arbitro Aytekin ha estratto il cartellino giallo con troppa facilità.

Al 27′ il direttore di gara tedesco ammonisce per una simulazione in area il portoghese Taremi, poi il VAR lo richiama al monitor per rivedere l’azione e decide di concedere il penalty. Il tocco di Milinkovic, al replay, sembra esserci, anche se il calciatore del Porto cerca il contatto, ma il serbo non riesce a fermarsi in tempo.

Al 37′ si presenta una situazione simile a quella di Radu nei primi minuti della partita, ma il fallo lo subisce Immobile sulla trequarti portoghese: pur fischiando il fallo, Aytekin non estrae il cartellino giallo, sbagliando. Inevitabile al 45+2′ l’ammonizione per Zaidu che smanaccia verso Felipe Anderson e lo colpisce sul volto mentre i due erano alle prese in un duello in corsa per raggiungere il pallone.

Il secondo tempo si fa più duro nei contrasti ma soprattutto nelle interruzioni di gioco: il Porto ferma spesso il gioco per degli ipotetici infortuni allungando di molto la chiusura della partita. Vengono concessi infatti 6 minuti di recupero cui si aggiunge un altro dopo la rete di Cataldi del 2-2. Nel complesso l’arbitro Aytekin avrebbe dovuto ammonire maggiormente i portoghesi per alcuni interventi durante il corso della partita.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: