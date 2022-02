Conceição: “Roma la mia seconda casa, grazie soprattutto a voi Laziali” – FOTO

Sérgio Conceição ha condiviso sul proprio profilo Twitter una dedica al popolo laziale. Il suo ritorno a Roma nel match di ieri allo stadio Olimpico, proprio contro la sua Lazio, ha fortemente colpito l’ex biancoceleste. Queste le sue parole: “Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d’oro a Roma, soprattutto grazie a voi, Laziali. Vedere il mio nome insieme a tanti grandi campioni è stato un altro punto culminante di questo viaggio in Italia e nella mia seconda casa”.

