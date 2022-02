Il Messaggero | Pedro verso il forfait con il Napoli

A sorpresa Pedro è sceso in campo dal primo minuto nella gara di ritorno contro il Porto, nonostante la sostituzione arrivata al primo tempo in Udinese-Lazio della scorsa domenica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ex Barcellona avrebbe forzato la mano per il rientro in campo nonostante la tendente tibiale, scelta che non gli consentirà di tornare al 100% con il Napoli: pronti quindi Zaccagni, fresco dopo l’assenza per squalifica contro il Porto, e un ritrovato Felipe Anderson, che avrebbe così la quarta chance consecutiva dal primo minuto.

