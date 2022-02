Lazio-Napoli, rischio di un altro stop per Osimhen

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Osimhen rischia un altro stop, dopo tutti i vari problemi che ha già affrontato in stagione. Il problema deriverebbe dal ginocchio, lo stesso problema che aveva accusato anche in allenamento prima della sfida con il Barcellona. Proprio contro di questi è uscito al 74esimo minuto. Domenica sera è in programma la sfida contro la Lazio allo stadio Olimpico.

