Mauri: “Sarri sta iniziando a raccogliere i frutti del lavoro”

L’ex centrocampista della Lazio Stefano Mauri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, dicendo la sua sulla situazione della squadra e parlando della sfida di domenica con il Napoli.

Queste le parole di Mauri: “La Lazio in questa stagione si è sempre espressa ad alti livelli, ora sta trovando finalmente anche l’equilibrio. A parte lo scivolone in casa del Milan in Coppa Italia, in campionato la Lazio ha subito pochi tiri in porta e pochi gol, Sarri sta iniziando a raccogliere i frutti del lavoro.

La squadra ci prova sempre fino agli ultimi minuti, è nel suo DNA, anche con Inzaghi recuperava e vinceva spesso.

Sarri a Napoli ha raggiunto forse l’apice dal punto di vista professionale, vorrà fare bene: la Lazio è stata eliminata dall’Europa League ma anche il Napoli, per altro in malo modo. La squadra di Spalletti è anche in corsa per lo Scudetto.

Il mio gol in rovesciata contro il Napoli è stato forse il più bello della mia carriera, era la serata del ricordo di Chinaglia e l’emozione rese tutto ancor più fantastico. È stata una giocata che mi è uscita in modo naturale, lo fai senza pensarci, di puro istinto.

Radu era stato acquistato come difensore centrale poi negli anni ha ricoperto maggiormente il ruolo di terzino soprattutto a quattro, con Inzaghi è stato spesso proposto centralmente.

Nel 4-3-3 di Sarri mi sarei visto come alternativa a Milinkovic e Luis Alberto come mezzala, anche da esterno ma con terzini che spingono tanto, quali erano ad esempio Oddo e Kolarov.

Adesso, giocando una volta a settimana, la Lazio avrà modo di preparare meglio le partite, recuperare punti su Juventus e Atalanta non sarà semplice ma sono certo che Immobile e compagni ce la metteranno tutta anche se i bianconeri hanno qualcosa in più”.

