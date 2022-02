Nazionale, Mancini porta a pranzo i giocatori di Lazio e Roma

Manca sempre meno al 24 maro, giorno in cui l’Italia inizierà il suo percorso nei playoff verso i Mondiali, e lo sa benissimo mister Mancini, che per sondare l’umore dei suoi e caricarli in vista dell’impegno ha intrapreso un vero e proprio tour d’Italia per fare visita ai giocatori. Oggi è stato il turno dei calciatori della Capitale, infatti assieme ad Oriali il tecnico ha incontrato a pranzo gli Azzurri che giocano nella Lazio e nella Roma, in particolare i biancocelesti Immobile e Zaccagni e i giallorossi Pellegrini, Zaniolo e Cristante, che si suppone faranno parte del gruppo che cercherà di staccare l’ultimo biglietto per la Coppa del Mondo.

