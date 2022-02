Pallotta torna a parlare: “La Roma era ‘grande’ contro la Lazio, ma non in tutto il mondo”

James Pallotta è tornato a parlare della Roma che non riesce ancora a spiccare il volo con i Friedkin. Come riportato dal Tempo.it, l’ex presidente ha sottolineato la percezione internazionale del club giallorosso all’inizio della sua collaborazione con la società. Queste le sue parole. “Quando abbiamo iniziato con la Roma, la percezione della squadra a livello internazionale non era affatto forte. Chiaramente in città era la “grande” contro la Lazio, ma non lo era in tutto il mondo“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: