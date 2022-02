Serie A, l’Udinese blocca il Milan a San Siro: finisce 1 a 1

Non vanno oltre il pari Milan e Udinese nel primo anticipo di questo venerdì, valido per il 27′ turno di Serie A. Dopo la rete di Leao che ha portato avanti i rossoneri al 29′ minuto, il goal di Udogie al 66′ ha riportato il risultato in parità, un 1 a 1 che lascia con l’amaro in bocca i Diavoli che restano provvisoriamente in testa alla classifica, in attesa dei risultati delle altre squadre nel corso del weekend.

