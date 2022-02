Bentornato Eriksen, oggi l’esordio col Brentford dopo otto mesi dall’arresto cardiaco

Dopo lo spavento ad Euro2020, Christian Eriksen è tornato in campo. L’ha fatto oggi pomeriggio, nel match tra il Brentoford e Newcastle. Il danese è subentrato al 52′ al suo connazionale Jensen, che in quel caldo pomeriggio di Luglio fu uno dei primi a soccorrere il capitano danese quando si accasciò a terra. Dunque dopo 259 giorni il fantasista ex Inter è tornato a disputare una partita ufficiale. Insomma tutto è bene quel che finisce bene.

