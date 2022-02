CdS | Il volo di Immobile tra i fratelli Inzaghi

Ciro Immobile non è solo una macchina da gol, ma un trascinatore, la vera anima della Lazio. Un centravanti spietato appena gli lasci qualche metro di campo per attaccare la porta e se riesci a servirlo in profondità. È curioso che nella notte in cui ha sbriciolato Pepe (possibile avversario diretto se Italia e Portogallo si dovessero trovare nella finale di accesso al Mondiale in Qatar il 29 marzo), Immobile abbia anche eguagliato il primato di Simone Inzaghi di gol europei con la maglia della Lazio: ora sono 20, di cui 15 in quattro diverse edizioni di Europa League e 5 lo scorso anno nel girone di Champions. Procedono altre leggende biancocelesti come Nedved e Rocchi, appaiati con 12 gol e Chinaglia, fermo a quota 11. C’è un altro dato, svelato dalle statistiche di Opta ad avvicinarlo alla famiglia Inzaghi. Contando anche il poker realizzato in Champions con il Borussia Dortmund di Klopp, Immobile in carriera ha realizzato 24 gol nelle coppe europee. Dal 2001/02 in poi, escludendo la precedente esperienza alla Juve, Filippo Inzaghi ha realizzato 41 reti tra Champions e Coppa Uefa. E sarebbe l’unico attaccante italiano, dagli anni Duemila, ad aver segnato più reti di Ciro, escluse le qualificazioni. Il centravanti della Lazio, dunque, in una notte si è infilato tra Simone e Pippo Inzaghi. Caratura internazionale e rendimento costante. Solo Lewandowski (39), Salah (27) e Benzema (25) hanno segnato più di Immobile (24) tra campionato e coppe. Domani, Ciro tornerà a sfidare Insigne e il Napoli. 6 gol e 3 assist lo score di Ciro nelle ultime nove sfide contro i partenopei. Corriere dello Sport.

