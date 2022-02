Clamoroso dall’Inghilterra! Abramovich lascia l’amministrazione del Chelsea

Dato lo scoppio della guerra in Ucraina, si è chiacchierato a lungo in questi giorni del destino del Chelsea, che come noto è posseduto dal magnate russo Abramovich. Tra i principali rumors prendeva piede la possibilità che il ricco presidente decidesse di vendere il club in un futuro prossimo, ma nessuno si sarebbe aspettato ciò che è successo pochi minuti fa: con una nota del Club il numero uno dei Blues ha comunicato che dopo quasi vent’anni come custode del club, ha deciso di lasciare l’amministrazione del Chelsea FC alla Fondazione Chelsea.

Qui è possibile leggere il comunicato.

