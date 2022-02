Guerra in Ucraina, De Zerbi aspetta l’ok per lasciare Kiev: in partenza i brasiliani della squadra

Da quando il conflitto è iniziato, Roberto De Zerbi e il suo staff sono bloccati in albergo a Kiev. Nessun membro della squadra dello Shaktar Donetsk, è riuscito a lasciare la città. I militari russi, stanno pian piano entrando nelle varie città ucraine ormai assediate. Nelle ultime ore però la situazione, almeno per alcuni calciatori del club sembra esser migliorata. I brasiliani infatti, insieme alle loro famiglie, secondo quanto riportato da Sportitalia, starebbero per lasciare il paese con un treno diretto in Polonia da dove poi prenderanno un aereo per il Brasile. Situazione diversa per il tecnico Italiano e il suo staff. Loro infatti, sono in attesa di ricevere l’ok dall’ambasciata italiana per partire in auto verso la Polonia o la Romania dove rimarranno qualche giorno per poi far ritorno in Italia.

