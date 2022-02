Lazio-Napoli, i diffidati in casa biancoceleste: ecco chi rischia di saltare il Cagliari

La Lazio si appresta ad affrontare il Napoli domenica alle 20:50 presso lo Stadio Olimpico di Roma. una sfida importante per entrambe le squadre, che vengono da un turno settimanale dispendioso in Europa League. Le due formazioni sono a caccia di riscatto, in quanto sia i partenopei che i biancocelesti, hanno abbandonato la competizione europeo, rispettivamente con Barcellona e Porto. Per questa importante gara di campionato però, in casa Lazio c’è da fare attenzione ai diffidati. Sono tre infatti i giocatori che rischiano di saltare il prossimo turno di campionato, in programma contro il Cagliari alla Sardegna Arena: si tratta di Luiz Felipe, Marusic e Pedro. Quest’ultimo, molto probabilmente non sarà della patita, in quanto non ancora in totale condizione dopo l’infortunio rimediato nella gara contro l’Udinese. Insieme a lui, non dovrebbe esserci nemmeno il convalescente Acerbi e l’infortunano Lazzari.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: