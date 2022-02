Lazio-Napoli, il confronto della Serie A tra Milinkovic e Zielinski

Lazio e Napoli sono pronte ad affrontarsi all’Olimpico domani sera alle 20.45. Sarà la sfida tra due squadre con un grande centrocampo: in merito a ciò la Serie A, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un’immagine che raffigura il confronto sin qui della stagione di Milinkovic-Savic della Lazio, e di Zielinski del Napoli. Otto gol e otto assist per il centrocampista della Lazio, cinque gol e cinque assist per il trequartista polacco.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: