Lazio-Napoli, il doppio ex Giordano: “Quanto sarrismo c’è nella Lazio? Pochissimo”

Lazio–Napoli è sicuramente una partita speciale per Bruno Giordano, attaccante classe ’56 che nella sua carriera ha vestito la casacca di entrambe le squadre, collezionando più di duecento presenze con la squadra di Roma e giocando con Maradona nei partenopei. In occasione del match che vedrà le società dove ha giocato di più in carriera scontrarsi, per altro in un match di assoluta importanza per entrambe, il quotidiano Il Mattino lo ha intervistato, e l’attaccante dopo aver parlato della sconfitta europea dei partenopei contro il Barcellona ha quindi espresso le sue considerazioni sulla squadra di mister Sarri.

Queste le sue parole: “Quanto sarrismo c’è nella Lazio? Mah, poco. Pochissimo. Va ancora a strappi, ma negli ultimi venti minuti con il Porto ha creato con i lanci lunghi. Non vedo più di tre o quattro passaggi poi le cose migliori le fanno in contropiede con Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Ma Sarri è lontanissimo da quello che ha creato nel suo Napoli“.

