Primavera 2, la Lazio attende la Reggina: alla ricerca del settimo successo consecutivo

Alle 14.30 quest’oggi andrà in scena al Fersini la gara tra Lazio e Reggina, valida per la diciassettesima giornata di campionato. Gara importante per proseguire la corsa in ottica promozione, con il Cesena che insegue sempre a quattro punti di distacco con una gara da recuperare. Le motivazioni per una buona prestazione ci sono tutte, alle quali si aggiunge l’occasione di ottenere la settima vittoria consecutiva in campionato. E’ la terza volta che le due squadre si affrontano durante questa stagione: la prima c’è stata a settembre in Coppa Italia, quando Crespi decise la sfida con una doppietta, e poi a ottobre nella gara di andata, quando i biancocelesti si imposero in Calabria per 0-3.

Alla ricerca della settima vittoria consecutiva

Prima della sfida alla Ternana, i biancocelesti arrivavano da 19 gol fatti e 0 subiti: in Umbria le cose non sono andate così facilmente, con gli uomini di Calori che hanno vinto in trasferta 2-3, ma non senza qualche difficoltà. Il percorso da qui a fine stagione resta insidioso, ma arrivano buoni segnali sotto l’aspetto della continuità e dell’approccio alla singola gara: delle sei vittorie consecutive, i biancocelesti hanno sempre segnato nei primi tempi, segnale inequivocabile di una mentalità che di partita in partita cresce nello spogliatoio della Lazio.

La Reggina

Discorso diverso per quanto riguarda invece i granata, che sono al terzultimo posto del Gruppo B. Nonostante i soli 14 punti in classifica, la Reggina arriva da un ottimo momento di forma: delle quattro vittorie ottenute in campionato, due sono arrivate nelle ultime due gare. Parliamo di un avversario che in trasferta fa enorme fatica: solo una vittoria in tutto il campionato, arrivata peraltro la scorsa settimana, quando la Reggina ha vinto sul campo della Salernitana per 1-2.

Probabile formazione

Nei biancocelesti probabile chance per Furlanetto dal primo minuto, mentre un piccolo problema ha fermato Floriani: con tutta probabilità tornerà lunedì per preparare la gara con il Cesena. Al suo posto probabile l’impiego di Pollini, con Crespi che invece dovrebbe ritrovare la maglia da titolare al centro dell’attacco.

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Pollini, Adeagbo, Santovito, De Santis; Ferro, Bertini; Castigliani, Adjaoudi, Mancino; Crespi.

