Qatar 2022, la Polonia rifiuta di giocare lo spareggio con la Russia

Tra gli spareggi rimasti per definire le ultime partecipanti di Qatar 2022, c’è lo scontro tra Polonia e Russia, in programma a Mosca il 24 marzo. La Federcalcio polacca non vuole giocare la partita, in virtù dell’invasione russa in Ucraina. Queste le dichiarazioni del presidente Cezary Kulesza: “È ora di agire. A causa dell’escalation nell’aggressione da parte della Russia in Ucraina, la squadra polacca non intende disputare i playoff, è l’unica decisione corretta”. Inoltre, la Polonia si starebbe consultando sia con la federcalcio svedese che con quella ceca, le altre due squadre coinvolte nello spareggio. Lo riporta corriere.it.