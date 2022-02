Sarri affronta il suo passato: all’andata una disfatta, com’è cambiata la Lazio ora

Domani il big match che chiude la 27ª giornata di serie A, si giocherà allo stadio Olimpico. Sarà Lazio contro Napoli. Sarri contro Spalletti, destini incrociati per due squadre che Giovedì sono entrambe uscite dall’Europa League. Saranno tanti gli intrecci di questa partita, a partire da Maurizio Sarri, che ritrova il suo Napoli, Spalletti che torna a Roma e poi ancora, Insigne e Immobile che si ritroveranno da avversari per l’ultima volta in serie A, vista la partenza di Lorenzo a fine anno. Sarà una partita che metterà sul piatto 3 punti pesantissimi. Con una vittoria i partenopei volerebbero in testa alla classifica, con i tre punti, la Lazio metterebbe pressione all’Atalanta quinta in classifica.

Ma com’è cambiata la squadra di Sarri rispetto alla pesante sconfitta dell’andata? Al Maradona finì 4-0, e fu il punto più basso della gestione del tecnico toscano. Una sconfitta che arrivò sotto tutti i punti di vista: del gioco, dell’atteggiamento e della mentalità. Il Napoli, non lasciò scampo al tanto amato ex allenatore. Era il 28 Novembre, da quel giorno la Lazio è cambiata e si è avvicinata sempre di più alle idee del suo allenatore. Da Dicembre infatti la squadra ha ingranato, e ha ripreso a marciare verso la zona Champions. E’ chiaro a tutti come la rosa corta e i tanti impegni ravvicinati non hanno aiutato Sarri, che però col lavoro è riuscito a trasformare, in meglio, la sua squadra. Da dicembre infatti Immobile e compagni sembrano aver acquisito una maggior solidità difensiva, e allo stesso tempo gli attaccanti segnano a ripetizione. Nelle ultime settimane, sembra aver “sistemato” anche la questione relativa ai tanti impegni. Infatti nonostante le tante partite i biancocelesti hanno mostrato un ottimo calcio e nessun calo di concentrazione si è abbattuto sulla squadra. Insomma Sarri sembra aver trovato la quadra giusta, e il match di domani può essere lo spartiacque per una stagione, che può regalare ancora qualche soddisfazione al club di Lotito. Appuntamento dunque domani alle 20.50 allo stadio Olimpico.

