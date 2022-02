SERIE A FEMMINILE | Fiorentina-Lazio Women, Visentin nel post partita: “Il pareggio rappresenta l’inizio di una nuova stagione”

Nel post partita di Fiorentina–Lazio Women, Noemi Visentin, autrice della doppietta del match, è intervenuta ai microfoni della S.S.Lazio: “L’emozione per la prima doppietta in Serie A non è semplice da spiegare. Il gol siglato nel finale, oltre a regalarci il pareggio, rappresenta anche l’inizio di una nuova stagione nella quale dobbiamo fare molto bene. Oggi siamo riuscite a dare quel qualcosa in più che in passato ci era mancato. In avanti abbiamo trovato una buona sintonia e penso che in campo si sia visto sia oggi che nelle precedenti partite. La prima doppietta in Serie A la dedico ai miei genitori ed a mia sorella che oggi sono venuti fin qui per vedere la partita”.

